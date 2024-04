Tanti successi baby. Ha vinto il bronzo alle Universiadi

Matteo Neri è nato a Faenza (Ravenna) il 5 maggio 1999. Il papà è Alberto (55 anni), la mamma Angela e le sorelle Giulia (23) e Margherita (17). Tira per la Virtus Scherma e per i Carabinieri, allenato dal maestro Andrea Terenzio. Ai Giochi di Tokyo era di fatto il quinto moschettiere: non era nel Villaggio Olimpico, ma in un albergo poco distante per allenarsi con i compagni. Bronzo alle Universiadi nel 2019. Oro ai mondiali cadetti nel 2016. Oro agli Europei Giovani nel 2019 e Cadetti nel 2016.