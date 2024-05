Tavarnelle può festeggiare. Una salvezza scintillante

Pallamano Tavarnelle, cammino travolgente nei play out: salvezza e primato nel girone di Serie A Bronze. I biancoverdi, guidati da Dragan Rajic e Michele Graziosi, erano già salvi con una giornata di anticipo, ma hanno chiuso ugualmente il campionato vincendo l’ultima gara contro Casalgrande. Festa grande, dunque, a Tavarnelle e Barberino Elsa per una salvezza meritata, ottenuta già nella trasferta col Follonica battuta per 22-25, e confermata nelle tre gare casalinghe disputate nel nuovo palazzetto di Barberino Tavarnelle, diventato un fortino inespugnabile: contro Marconi Jumpers (26-23), con i piemontesi del Derthona (28-27) e in ultimo, domenica scorsa, contro il Casalgrande (31-25). "Sono contento per i ragazzi - afferma Graziosi –. Si sono meritati gli applausi dei tanti tifosi accorsi alle partite casalinghe. Hanno sofferto nella prima parte della stagione, complici infortuni e indisponibilità, ma non hanno mai mollato e il risultato finale ci premia".

Soddisfatto lo staff dirigenziale che ha creduto fin dall’inizio dell’anno in questa squadra e soprattutto nella conduzione tecnica di un Coach di grande esperienza come Dragan Rajic. "Adesso che abbiamo mantenuto la categoria - commenta il presidente Pierattoni - dobbiamo subito riflettere sul nostro futuro e impostare il gruppo per la prossima stagione. Puntiamo sui nostri storici atleti, da segnalare capitan Borgianni ancora una volta capocannoniere del girone B, ma in particolare modo sui giovani del vivaio. D’altronde le nostre giovanili sono sempre ai vertici dei campionati regionali: l’Under 17 è arrivata seconda e a maggio toccherà all’Under 15 farsi valere".

F. Que.