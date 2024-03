Tchoukball. Argento esaltante in Polonia per i Ferrara Monkeys, nella European Cup

Dal 22 al 24 marzo si è tenuta a Zory (Polonia) la European Winners’ Cup.

I Monkeys arrivavano all’evento non al top della condizione fisica e mentale, con la speranza di riuscire a difendere il titolo conquistato nell’edizione precedente. Prime due partite di venerdì molto tranquille con ASC Weimar (Germania) e Guildford Inferno (Regno Unito): in entrambi gli impegni i Monkeys riescono a condurre la partita indirizzandola fin dall’inizio dalla propria parte. Ben 3 partite disputate il sabato, con la prima fondamentale per mantenere il primato del girone: nella sfida con i Val-de-Ruz Flyers, i Monkeys chiudono la pratica il prima possibile sfiorando i 20 punti di vantaggio, concludendo con una vittoria per 71-54. A seguire sfida ai padroni di casa, Tchoukball Ursus, società ospitante del torneo, e finisce 65-34 per i ferraresi. Ultimo appuntamento di giornata con Phoenix Marignier, squadra proveniente dalla Francia: i Monkeys fanno valere la propria esperienza, lasciando grosso margine ad esperimenti con nuovi ruoli e nuove tattiche. Partita senza storia che termina 57-39 per la compagine ferrarese. Domenica mattina va in scena la semifinale con i Geneva Dragons, squadra svizzera: dopo una partita al cardiopalma Ferrara la spunta 64-61. Come l’anno scorso, e come le ultime due finali nazionali, la finale è Ferrara Monkeys-Rovello Sgavisc. Negli ultimi minuti di partita i rovellesi sono cinici e non lasciano spazio all’ultimo disperato tentativo di rimonta, riuscendo a trionfare con il punteggio di 61-59. Prossimo appuntamento il 7 aprile in campionato.