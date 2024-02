Tchoukball. Derby ferraresi in serie B e risultati positivi

La prima giornata di ritorno del campionato di Serie B ha visto disputarsi i derby tra le tre società ferraresi. I Caplit e i Caplaz, squadre del Ferrara Tchoukball, hanno giocato insieme a Titans e Savonarola On Fire.

Durante la prima partita della giornata, i Caplaz hanno affrontato i Savonarola On Fire, confronto tra due forti candidate ai playoff. Il match è stato tirato sin dai primi minuti, nell’ultimo tempo i Caplaz sono stati in grado di aumentare il proprio di vantaggio riuscendo a portare a casa la vittoria nel primo derby di giornata. La partita si è conclusa per 45-61. È stato poi il turno dei Caplit che hanno affrontato i padroni di casa Titans. Nella prima parte della partita i Caplit hanno dimostrato la crescita che stanno avendo come squadra, riuscendo a mantenere in equilibrio la partita. Con il passare dei minuti però i Titans hanno fatto valere la propria esperienza, concludendo la partita con il risultato di 57-43.

La terza partita di giornata, tra Caplit e Savonarola On Fire, è stata a senso unico in favore degli esperti padroni di casa che hanno battuto i giovani Caplit per 62-30.

Infine, l’ultimo derby di giornata tra Titans e Caplaz è stato molto equilibrato fino alla fine del secondo tempo. I Caplaz hanno finito il primo tempo in svantaggio di un paio di punti, per poi imporre finalmente il loro gioco tra la fine del secondo e il terzo tempo e riuscire a portare a casa la seconda vittoria della giornata con il punteggio di 49-68. Si conclude la giornata con il bottino pieno per i Caplaz mentre i Caplit continuano a crescere e a formarsi come squadra ad ogni allenamento e ad ogni giornata nonostante le due sconfitte rimediate.

"La giornata è andata nella maniera sperata – commenta Andrea Bonora, allenatore di entrambe le squadre –. I Caplit sono una squadra in forte crescita, stanno lavorando sodo da inizio anno. I Caplaz sono riusciti a far valere il proprio gioco in entrambe le uscite mostrando forte solidità anche dal punto di vista mentale".