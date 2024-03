Tchoukball. Ferrara Monkeys in campo in Polonia per la European Cup

Dal 22 al 24 marzo i Ferrara Monkeys saranno impegnati a Zory (Polonia) per la European Winners’ Cup. La competizione per club vede affrontarsi le 12 migliori squadre europee e si prepara all’ennesima edizione con 12 squadre ed oltre 250 partecipanti. Nella scorsa edizione, disputata a Ferrara nel marzo scorso, i Ferrara Bulls hanno vinto il titolo per la seconda volta nella propria storia - dopo il successo del 2018 in Austria - e si preparano a fare di tutto per poter restare i campioni in carica. La qualificazione all’evento è stata possibile grazie al secondo posto rimediato dai Ferrara Bels nel Campionato di Serie A 2022/23. Le 12 squadre di questa edizione provengono da 7 nazioni: Francia, Germania, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Svizzera, Regno Unito, a simboleggiare il movimento che continua a diffondersi su tutto il territorio europeo.

Nei giorni scorsi sono stati svelati i gironi: i nostri Ferrara Monkeys dovranno affrontare ASC Weimar (Germania), Guildford Inferno (Regno Unito), Phoenix Marignier (Francia), Tchoukball Ursus (Polonia), Val-de-Ruz Flyers (Svizzera). Il cammino dei ferraresi inizierà con la sfida con ASC Weimar in programma venerdì alle 15, a seguire alle 18 ci sarà il match con Guildford Inferno. Prima partita di sabato 17, la più attesa del girone e probabilmente la partita fondamentale per assicurarsi la vetta del girone, alle ore 11 con Val-de-Ruz Flyers.