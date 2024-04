Tchoukball. Ferraresi al comando a due turni dal termine

Domenica scorsa si è tenuta l’ottava giornata del Campionato di Serie B di Tchoukball 2023/24. Le quattro squadre presenti erano Ferrara Caplaz, Ferrara Caplit, Rimini Par Tòt, Forlì No Stop.

Nel primo match di giornata, tra Caplaz e No Stop, i padroni di casa sfidavano l’unica squadra imbattuta da inizio campionato, in cerca di rivalsa e punti importanti per raggiungere la vetta della classifica: nella settima giornata, infatti, grazie ad un passo falso e una prestazione leggermente sottotono, i Forlì No Stop hanno rimediato un pareggio con i Savonarola On Fire, terza della classe. Il clima dentro e fuori dal campo è rovente fin dai primi minuti, con entrambe le squadre che fanno valere il proprio agonismo senza mai dimenticare i principi etici dello sport. Nel corso del primo tempo i Caplaz riescono a raggiungere i 5 punti di vantaggio, facendosi però recuperare nell’ultima parte di tempo. Nel secondo tempo i forlivesi partono forte, fino a toccare i 5 punti di vantaggio, nonostante questo la reazione dei Caplaz è immediata: grazie ad una serie di difese e ottime scelte di tiro i ferraresi ribaltano il punteggio, chiudendo il tempo con X lunghezze di vantaggio. Nell’ultimo tempo gli ospiti provano a rientrare in partita, ma nessun giocatore dei Caplaz ha intenzione di concederglielo. Al termine dei 45 minuti il tabellone recita il punteggio di 52 a 46 per i padroni di casa.

Seconda partita di giornata tra Ferrara Caplit e Rimini Par Tòt. Dopo i primi minuti il punteggio è di 7-0 per gli ospiti. Nonostante la mazzata iniziale, i Caplit riescono un po’ alla volta ad ingranare e mostrare i miglioramenti che da inizio anno stanno facendo. Il punteggio finale è di 33 a 49, con un po’ di delusione per non avere ancora ottenuto punti in classifica da inizio anno, ma buone indicazioni per il futuro.

Terzo appuntamento tra Ferrara Caplaz e Rimini Par Tòt: i Caplaz faticano nei primi minuti a mettere in campo lo stesso gioco espresso nella prima partita, nonostante questo riescono a gestire senza mai perdere il controllo del match. Nel terzo tempo i padroni di casa prendono il largo, terminando con il punteggio di 63 a 41.