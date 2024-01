Tchoukball. Ferraresi al giro di boa in serie B. A Empoli il primo derby stagionale

Domenica scorsa è andata in scena l’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie B di Tchoukball, con le due squadre ferraresi impegnate ad Empoli per affrontare i Blue Wallers Empoli ed il primo derby ufficiale della stagione.

I Caplit arrivavano alla giornata in cerca del primo successo stagionale, mentre i Caplaz per continuare a guadagnare punti e rimanere in scia alla capolista Forlì No Stop. Prima partita di giornata tra Blue Wallers Empoli e Ferrara Caplit: i giovani ferraresi si trovano in vantaggio al termine del primo tempo e sotto di una solo lunghezza a 15 minuti dalla fine. Gli ultimi 15 minuti seguono l’andamento dei tempi precedenti, con una situazione di pieno equilibrio fino alla sirena: il punteggio finale è di 54 a 53 per i padroni di casa.

Secondo appuntamento domenicale, ed è tempo di derby: dopo mesi di allenamenti insieme ed amichevoli, arriva la prima partita ufficiale della stagione tra Caplit e Caplaz. I Caplaz giocano tutte le proprie carte per prendere il largo con i meno esperti Caplit, nonostante questo nel corso dei 45 minuti entrambe le squadre hanno modo di sperimentare nuove tattiche di gioco e fare del proprio meglio. Risultato finale di 57 a 31 per i Caplaz. Ultimo appuntamento di giornata tra Blue Wallers Empoli e Ferrara Caplaz: i padroni di casa non riescono ad impensierire gli ospiti, con i ferraresi che continuano a giocare con lo stesso stile della partita precedendo portando a casa altri due punti, risultato finale di 23 a 68.

"Sono molto soddisfatto per come sono andate le partite di questa giornata, sia per i risultati, sia per il gioco proposto dall’intera squadra – dice Nicola Maranini, giocatore dei Caplaz –. Vogliamo continuare così per mantenere il nostro posto nella parte alta della classifica".

Prossimo appuntamento il 18 febbraio a Ferrara, quando le nostre due squadre affronteranno Savonarola On Fire e Titans.

Tutti i risultati di domenica sono consultabili sul sito www.fetb.it, le foto sul canale Flickr del Ferrara Tchoukball e le partite sul canale YouTube.