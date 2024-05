Tchoukball. Giornata perfetta. Pulcinuts ai playoff

Domenica 28 aprile si è tenuta a Sant’Urbano l’ultima giornata del Campionato Italiano M14 di Tchoukball. I giovani Pulcinuts scendevano in campo per difendere il proprio posto nella parte alta della classifica e staccare un pass per i playoff del prossimo 9 giugno. Primo appuntamento di giornata tra Pulcinuts e Sonics: gli ospiti guadagnano qualche punto di vantaggio nel primo tempo, ma la reazione dei ferraresi è spietata e finisce 31-19. Nel secondo impegno i Pulcinuts sfidano i giovani Corsairs di Caronno: la partita viene indirizzata fin dalle prime azioni sui binari dei padroni di casa, finisce 34-15. In chiusura, il match sicuramente più sentito tra Pulcinuts e Pirates. Secondi finali palpitanti, i ferraresi si impongono 31-30.