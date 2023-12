Tchoukball, Monkeys in vetta alla classifica

Domenica scorsa è andata in scenda la quarta giornata del girone d’andata del campionato di serie A di Tchoukball a Lendinara. Le due squadre del distretto in casa, Lendinara Celtics e Ferrara Monkeys, hanno accolto le due squadre provenienti da Saronno (Castor e Pollux). I Saronno Castor, con 5 vittorie in altrettante partite, si presentavano alla giornata come primi della classe e con la speranza di restare al comando; mentre i Saronno Pollux arrivavano con la speranza di trovare punti importanti per continuare a rimanere in zona playoff. Prima partita tra Monkeys e Castor, big match della giornata: i padroni di casa partono subito forte, conquistando un vantaggio di quasi 10 punti che viene mantenuto nel corso dei 45 minuti, punteggio finale di 64-52. Al termine degli incontri di Serie A, il tanto atteso derby dei Ferrara Pulcinuts con i Lendinara Wolves, valido per il campionato M14. Primo tempo nel quale i nostri Pulcinuts, complice la palestra nuova e un po’ di ansia da prestazione, giocano ad armi pari con Lendinara senza riuscire a prendere il largo. Nel corso della ripresa, alcune azioni consecutive fatte in maniera corretta portano i nostri Pulcinuts a toccare quasi i 10 punti di vantaggio, terminando l’incontro con il punteggio di 26-31.