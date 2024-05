Tchoukball. Monkeys, prima sconfitta. Ma restano al comando

Per la decima ed ultima giornata del Campionato di Serie A, il tchoukball è sbarcato al palasport di Ferrara domenica scorsa. Ben 5 le squadre presenti, con 6 match da disputare dalle 9 del mattino in poi. I Monkeys sfidano i Rovello Sgavisc nel più classico match di cartello della Serie A. Buona partenza da parte dei ferraresi, che allungano fino a toccare i 5 punti di vantaggio nel primo tempo, per poi farsi riprendere già al termine dei primi 15. Nel corso del secondo tempo i rovellesi impongono il proprio ritmo di gioco, mentre i Monkeys non trovano la forza di far vedere il gioco espresso nei migliori momenti della stagione. Al termine finisce 54-60. Il match successivo vede sfidarsi Ferrara Monkeys e Cassano Hawks: la giornata per i ferraresi prosegue come nella partita precedente e finisce 62-43.