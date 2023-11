Tchoukball. Squadre ferraresi in trasferta a Bertinoro

Domenica si è disputata la terza giornata del campionato di Serie B, con trasferta a Bertinoro per le ferraresi. Prima partita di giornata tra Rimini Par Tòt e Ferrara Caplit, con la nostra squadra che parte forte e si trova in vantaggio. Nei restanti 30 minuti, complice l’esperienza degli avversari, la situazione si ribalta e il match termina con il punteggio di 55 a 45 per i padroni di casa. A seguire, il big match di giornata tra le uniche due squadre ancora imbattute, Forlì No Stop e Ferrara Caplaz: complice qualche assenza importante nella nostra squadra, Forlì prende il largo sin dai primi minuti e gestisce. Dopo la pausa, ancora in campo i Caplaz con Rimini Par Tòt: partita agevole per la squadra ferrarese che esprime il gioco che avrebbe aiutato per portare a casa i due punti nella sfida precedente, risultato finale di 56 a 39.