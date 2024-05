Tchoukball. Team ferraresi a segno

Domenica scorsa, all’interno della vibrante cornice del Paleste, la nona giornata del campionato di Serie B di Tchoukball ha regalato alle squadre presenti indicazioni per l’ultima giornata e risultati che hanno permesso di modificare la classifica in attesa dell’ultima giornata della stagione regolare. Primo match di giornata tra Ferrara Caplit e Lendinara Dragons: nel primo tempo i ferraresi entrano in campo molto determinati a fare del proprio meglio e ad impensierire gli avversari, nel corso dei 45 minuti però i lendinaresi fanno valere il divario tecnico, con il match che si conclude sul 56 a 39.

Secondo impegno tra Ferrara Caplaz ed Este Knights: la squadra ferrarese parte a rilento, complice qualche assenza e la necessità di schierare giocatori fuori ruolo, non riuscendo ad esprimere il proprio gioco a cui tutte le squadre si sono abituate nel corso della stagione. Solo nel corso dell’ultima frazione di gioco i Caplaz trovano fiducia nei propri mezzi, prendendo il largo fino al risultato finale di 52 a 68. Con le due vittorie guadagnate, i Ferrara Caplaz si trovano per la prima volta da inizio stagione al primo posto. I Ferrara Caplit continuano a lavorare sodo per trovare i primi punti.