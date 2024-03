Tchoukball. Team ferraresi alla. European Silver Cup in Francia

Dal 15 al 17 marzo si terrà a Plateau d’Hauteville, in Francia, la European Silver Cup. La competizione per club vede affrontarsi le migliori squadre europee escluse dalla EWC. Nella passata stagione i Ferrara Bubanuts hanno ottenuto uno storico quarto posto in Serie A, portando per la prima volta nella storia del Ferrara Tchoukball due squadre a disputare i playoff ed ottenendo la qualificazione all’ESC di questa stagione.

"Mi trovo in una situazione particolare, perché l’anno scorso siamo arrivati a fine anno a giocare i playoff di Serie A con le 3 squadre più forti d’Italia, e quest’anno ci troviamo a lottare per conquistare una partita dopo l’altra in Serie B, ripartendo con una squadra rivoluzionata", dice Luca Missanelli, giocatore nella passata stagione dei Ferrara Bubanuts ed attuale capitano dei Caplaz. "Questo torneo sarà la nostra grande occasione per mostrare quanto abbiamo imparato".