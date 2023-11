Team Fakb con sei atleti agli Interregionali

SPORT

DA COMBATTIMENTO

Domenica scorsa a Monteforte d’Alpone, in provincia di Verona, si sono svolti i campionati interregionali della Wbc Muay thai dove il team ferrarese F.A.K.B. porta sei atleti.

Ma a far scattare gli applausi di tutto il pubblico presente sono Caterina Dalla Libera e Alessio De Filippo, che vince tutte e tre le riprese portando a casa un’ottima vittoria.

De Filippo si mette in mostra partendo subito tecnico e con colpi ben assestati, al suo esordio vince il primo match e pareggia il secondo, che dimostra di avere carte giuste per migliorare ancora di più in questo sport.

Queste le parole del maestro Zucco: "Sono estremamente orgoglioso di tutti i miei ragazzi, portiamo a casa un buon bottino i complimenti di tutti i team presente e tanta esperienza. I miei ’cuccioli’ non mi deludono mai", commenta e conclude il maestro Zucco.