Team Marathon Bike protagonista. Davide Catalano e Katarzyna Stankiewicz arrivano primi alla "Corri nella Riserva»

Team Marathon Bike ancora padrone della Feniglia. Katarzyna Stankiewicz vince per la quinta volta "Corri nella Riserva", penultima prova del circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma. Davide Catalano si impone invece per la quarta volta nelle ultime cinque edizioni eguagliando il record di Joachim Nshimirimana. I due atleti del team Marathon Bike sbancano la Feniglia. La gara inoltre incorona sette nuovi trionfatori del "Corri nella Maremma". Nicola Martellini (Team Marathon Bike) categoria A e Claudio Cinelli (Reale Stato dei Presidi) categoria D primo trionfo nel circuito raggiungendo i loro compagni di squadra Bossini e De Aguiar già matematicamente vincitori nelle categorie C e L. Torna al successo Mirco Falconi (Team Marathon Bike) nella categoria E già conquistata nel 2022. Al terzo titolo del Marathon Bike risponde con il tris anche il Reale Stato dei Presidi con Francesco Giuseppe Palermo che si aggiudica la categoria F. Tris personale invece per Giovanni Formisano (Dlf Grosseto) che vince il circuito per la terza volta. Sette sono invece i successi per Renato Goretti (Track and Field) nella categoria H. Con il successo nella categoria I di Sofia Bandinelli quarto titolo stagionale per il Reale Stato dei Presidi al momento la società con più successi. Già sicure le vittorie di Cheti Chelini (Track and Field) nella M) e di Angela Mazzoli (Atletica Costa d’Argento) nella O, a Batignano domenica nell’ultima prova del circuito la sfida sarà per i successi nelle categorie B (Francesco Cannata deve guardarsi dal ritorno di Giuseppe Renis) e nella N (sfida interna nel Team Marathon Bike tra Isabella Guida e Tiziana Galella).