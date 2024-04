Tenistavolo In A2 femminile ultimo concentramento. Apuania a fasi alterne. Piega l’Athletic Club ma perde col Cagliari

Un successo netto (4-0) e una sconfitta netta (0-4), sono i risultati delle due partite che la squadra femminile di A2 della Apuania Tennistavolo ha giocato nel quinto e ultimo concentramento del girone C, disputato ai tavoli di Varazze, nel savonese. Nel primo incontro le gialloazzurre si sono imposte 0-4 sulle genovesi dell’Athletic Club, con due punti di Kristzina Nagy (0-3, 0-3) e un punto ciascuna di Matilde Bellatalla (1-3) e di Pamela Bellari (nella foto, 0-3). Nel secondo incontro della giornata, le carraresi sono invece state battute (sempre per 0-4) dalle prime della classe del Cagliari. Nessun punto per Kristzina Nagy (2-3, 0-3), Matilde Bellatalla (0-3) e Pamela Bellari (1-3). La classifica finale del girone: Cagliari 16; Prato 14; Apuania Carrara 12; Jesi 9; Genova 7, Senigallia 2.

Ma per le ragazze la stagione non finisce qui, perché in virtù del regolamento che non ammette più squadre della stessa società nel campionato di A1, pur arrivando terze parteciperanno ai plaooff (concetramento a Terni il 11 e 12 maggio) in quanto Cagliari e Prato (prima e seconda) hanno già proprie squadre in A1. "Sono contento della prestazione delle ragazze, è un campionato di alto livello e noi abbiamo raggiunto i traguardi di inizio campionato che erano la salvezza e la crescita di Pamela e Matilde" dice il presidente Gugielmo Bellotti.

ma.mu.