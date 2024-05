I campi del CT Massa Lombarda ospiteranno da domani la prima tappa del Tennis Wheelchair Trophy FITP Kinder Joy of Moving, circuito giovanile nazionale per il tennis in carrozzina che affianca da sei anni quella che è ormai la più grande manifestazione tennistica di promozione giovanile, il "Tennis Trophy FITP", progetto nato in Italia nel 2006 da un’idea dell’ex tennista Rita Grande. Nella prima giornata è previsto anche un Open Day Promo Kinder, dalle 10 alle 17.30, per tutti i ragazzi in carrozzina che desiderano provare a cimentarsi con la racchetta in mano, in aggiunta al torneo nazionale in programma sabato e domenica. "Proseguiamo con convinzione l’impegno sul fronte del wheelchair – commenta Giorgio Errani, presidente del Circolo Tennis Massa Lombarda – ed è per noi motivo di orgoglio essere sede di una delle tappe di questo prestigioso circuito nazionale Sulla falsariga di quanto fatto in passato, inviteremo alcuni giovani giocatori del nostro circolo per palleggiare con i protagonisti dello Junior Wheelchair Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving, convinti che per loro si tratti di un’esperienza ricca di valori positivi". Anche perché "lo sport per tutti è sempre stata una delle direttrici portate avanti dai dirigenti nell’attività del club, più forte anche dei grossi disagi e delle problematiche che a tantissime persone ha provocato la drammatica alluvione che ha colpito il nostro territorio proprio un anno fa".