Tennis A Russi il ’Road to Torino’. Per Salvi e Fabbri successo nel doppio femminile

Il Russi Sporting Club ha ospitato nello scorso fine settimana una doppia tappa del circuito amatoriale FITP-TPRA "Road to Torino: l’ Expert Level di doppio femminile e il singolare Expert Level maschile. Sabato scorso si è disputata la gara di doppio femminile, che ha visto il successo della coppia formata da Barbara Salvi ed Elisa Fabbri (entrambe tesserate per il River 22 Sporting Club), così da incamerare i 650 punti in palio per le vincitrici. Il giorno successivo si è disputato il torneo di singolare Expert Level maschile.

Al termine delle sfide tra i "fighters" ha rispettato sino in fondo il ruolo di principale favorito Federico Andalò, raccogliendo 520 punti: il 34enne tesserato per il Ct Zavaglia Ravenna nei quarti ha rifilato un doppio "bagel" al padrone di casa Gaetano Zafarana, poi in semifinale ha regolato 4-1, 4-1 Stefano Giacomuzzi (Forum Tennis Forlì) e nel match clou si è imposto per 4-2, 4-1 su Luca Pirazzini, già finalista di un torneo Tpra a Russi nel novembre scorso. Quest’ultimo, portacolori del Ct Massa Lombarda, si è fatto largo nella metà inferiore del tabellone superando 4-0 4-0 Nicolò Ronchi (Tc Castelbolognese) e poi eliminando per 4-1 4-0 Luciano Petraroli (Ct Brindisi). Intanto è iniziata l’avventura nel campionato degli affiliati per le squadre del Russi Sporting Club. Nella prima giornata di serie D2 maschile il team russiano (riammesso in questa categoria per merito sportivi) ha ceduto per 4-1 nel derby sui campi del Tc Faenza (punto della bandiera di Giacomo Gordini, sconfitti Riccardo Cicinelli, Riccardo Banzola, Andrea Melandri e il doppio Cicinelli-Gordini). Domenica si sarà l’esordio casalingo con il Ct Casalboni Santarcangelo. Slittato invece il debutto della formazione di D4 maschile: il match interno con il Tozzona Tennis Park ‘A’ Imola (fissato per lunedì sera) causa impraticabilità dei campi è stato rinviato a venerdì alle ore 19.