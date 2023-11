Tennis. A Russi torna il Rodeo week end 29 gli iscritti

Una settimana dopo il torneo Under 12 maschile e femminile, ritorna al Russi Sporting Club un torneo Rodeo week end, questa volta di categoria maschile. Sono 29 gli iscritti alla competizione che si terrà nel fine settimana, e i principali favoriti per il successo finale sono i 3.1 Tommaso Servadei (Tennis Club Faenza), Enea Vinetti (Ten Sport Center Pinarella) e Riccardo Cicinelli (foto), portacolori del club organizzatore, in quest’ordine nel seeding. Oggi dalle 14 gli incontri della sezione di 4ª categoria, che promuoverà tre giocatori al tabellone dei 3ª categoria, in programma poi nella giornata di domani a partire dalle 10. Alle 14.30 cerimonia di intitolazione a Nicola Turchetti del campo da padel del Russi Sporting Club, alla presenza del vice sindaco.