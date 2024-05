Tennis B2. Porto Recanati sfida Benevento Domani il Circolo Tennis Porto Recanati affronta il Tennis Club 2002 Benevento nella B/2 nazionale. Entrambe le squadre cercano la prima vittoria dopo le sconfitte al debutto. Il match si preannuncia avvincente, con giocatori di alto livello in campo. Il circolo ha allestito una tribuna per accogliere gli appassionati in una giornata storica per la città.