Tennis. Buon esordio a Madrid per Lucia Bronzetti

Ritorno alle gare di eccellente qualità per Lucia Bronzetti, che nel Master 1000 di Madrid batte Gracheva con discreta facilità e accede al secondo turno. Sull’amata terra rossa, la verucchiese ha vinto 6-3, 6-3 senza rischiare mai un ritorno dell’avversaria. Solo un piccolo momento di difficoltà quando, sul 4-1 a favore nel primo, ha perso il servizio e la francese si è riportata vicino, confermando la battuta nel game successivo. A chiusura del set, però, due giochi consecutivi per Bronzetti e definitivo 6-3. Molto più lineare il secondo set, con le due giocatrici che un po’ a sorpresa non concedono nemmeno una palla break nei primi sette game. Poi, con Gracheva al servizio, ecco il break che decide l’incontro. Il game successivo è vinto a zero e finisce 6-3, 6-3. Al secondo turno, Lucia Bronzetti avrà un ostacolo davvero tosto: la testa di serie numero quattro del torneo, la russa naturalizzata kazaka Elena Rybakina.