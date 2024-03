Tennis. Campionati Toscani, tocca alla Terza categoria

E’ iniziato l’Open di prequalificazione Bnl Ibi 2024 sui campi del Match Ball Firenze con le sfide di Terza categoria. La manifestazione è valida anche come 46° edizione dei Campionati Toscani Assoluti e vede un tabellone maschile stellare, con finali in programma il 30 marzo. Si gioca all’aperto al Match Ball a Bagno a Ripoli campo principale e sugli impianti di Assi Giglio Rosso e Valleverde, con montepremi di 25.610 euro. Il primo favorito si conferma Riccardo Bonadio 30 anni (1.19 Tc Crema), numero 277 del ranking Atp con un best ranking numero 164. Il friulano arriva dalla vittoria dell’Open Bnl, organizzato dal Monviso di Grugliasco, dove ha sconfitto in finale il numero 3 del seeding, Alessandro Ingrao per 6-3 6-1. Altri favoriti sono Juan Cruz Martin Manzano (Amp) e Manuel Mazza (Tc Viserba), finalista all’Open Bnl fiorentino nel 2023, entrambi 2.1, ai quali si aggiungono due giocatori esperti e in forma: Stefano Baldoni (Ct Giotto Arezzo) recente vincitore dell’Open del Park Calenzano Memorial Alessio Carmagnini e Andrea Picchione. Ci sarà anche il beniamino di casa Daniele Capecchi vincitore qui lo scorso anno e con lui il giovane Lorenzo Sciahbasi che gioca per il Match Ball. Entrambi 2.2 che si affiancano a Luca Tomasetto (Tennis Zavaglia), Davide Galoppini (Next Gen), Samuele Pieri (Tc Bisenzio), Lorenzo Vatteroni (Tc Pistoia), Matteo De Vincentis (Ct Brindisi), Filippo Speziali, Gianluca Di Nicola e Gian Matias Di Natale. Un tabellone maschile da campionato italiano.

Nel torneo femminile la favorita è la giocatrice emiliana Vittoria Modesti (2.3 del Ct Bologna) che viene al Match Ball per cercare di conquistare l’accesso alle pre qualifiche di Roma. Accanto a lei la giocatrice toscana Martina Spigarelli (2.3 del Next Gen). A insidiare le prime due favorite Ginevra Parentini Vallega Montebruno (Ct Decimo) e la giovanissima under 16 Fabiola Marino (Tennis Beinasco). Dietro le prime quattro favorite tante le avversarie agguerrite e di valore. L’ingresso all Circolo Match Ball di Candeli è libero al pubblico per una settimana di grande tennis.

F. Que.