Tennis. Campionati Under 13, vince Fronza

Il trentino Alessandro Fronza si laurea campione italiano Under 13 superando in finale il bolognese Edoardo Ghiselli per 6-2 6-1. Il tesserato del Circolo Tennis Vicenza ha conquistato il tricolore sui campi del Tennis Faenza dove si è disputata la fase finale del torneo. Un successo che non ha stupito gli addetti ai lavori, visto che lo scorso anno si era aggiudicato il titolo Under 12. Ad effettuare le premiazioni della finale sono intervenuti il vice presidente della Fitp regionale Roberto Vitale, il sindaco Massimo Isola e l’assessore llo sport Martina Laghi. "É stata una settimana formidabile per la qualità del tennis espresso dai ragazzi e per l’impeccabile organizzazione dell’evento da parte di tutto lo staff del nostro circolo – dice l’avvocato Andrea Ciani, presidente del Tennis Club Faenza –. Eventi come questo rappresentano per noi il momento clou della stagione sportiva e ripagano tutto l’impegno e gli sforzi richiesti durante l’anno per portare avanti i singoli progetti del circolo. Ringrazio la Federazione Italiana Tennis e Padel per averci dato fiducia e spero che nei prossimi anni di ripetere eventi simili".