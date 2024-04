Tennis, Casadei e Pambianco in Messico per i mondiali over 55

Oggi Enrico Casadei, maestro del Tennis Club Faenza, parte per Città del Messico, dove dal 28 aprile al 3 maggio parteciperà ai mondiali per nazioni over 55. A rappresentare la nazionale italiana, oltre a lui, ci saranno il forlivese Paolo Pambianco, il grossetano Marco Filippeschi e il bolognese Giovanni Pacchioni. "Le ambizioni sono alte: con

Francia e Stati Uniti, siamo nel lotto per le favorite al titolo mondiale", dice Casadei alla vigilia del viaggio in Messico. L’anno scorso la squadra italiana fu sfortunatamente sconfitta in finale dalla Francia. Stavolta ci riproverà.