Tennis Club Faenza donne. Vittoria vuol dire salvezza

Vittoria per la squadra di serie C femminile del Tennis Club Faenza, che battendo nel match casalingo dei playout lo Sporting Club Parma per 3-1, ha ottenuto la permanenza in categoria. La squadra affidata a Flora Perfetti è formata da Chiara Bartoli, Emma Lanzoni, Sofia Regina e Matilde Greco. Nei singolari vittorie per Regina e Lanzoni, e sconfitta per Chiara Bartoli, poi il punto del 3-1 finale è arrivato nel doppio formato da Greco e Regina. Niente da fare invece per la prima squadra maschile del Tennis Club Faenza, battuta in casa per 4-2 dal Villa Carpena Forlì al termine di una lunga maratona durata oltre dieci ore. Nei primi due singolari, il forlivese Christian Capacci ha battuto in rimonta il faentino Mattia Bandini 5-7 7-6 (11-9) 6-3, mentre il capitano Edoardo Pompei contro Alex Guidi si è dovuto ritirare per crampi all’inizio del terzo set sul punteggio di 6-4 4-6 3-1. Il Villa Carpena si è poi portato sul 3-0 grazie al successo di Filippo Caporali su Giacomo Botticelli per 6-2 4-6 6-2. Il serbo Matej Sabanov, al suo esordio con la maglia di Faenza ha poi portato il primo punto ai biancazzurri, battendo Lorenzo Angelini 7-6 (7-3) 6-7 6-2. Nei doppi mentre Bandini e Sabanov sono riusciti a battere Angelini ed Ercolani 10-7 al super tiebreak rimontando dal 2-5, Falconi e Botticelli sono stati sconfitti 10-4 da Capacci e Guidi. Perde 3-1 la C Femminile a Santa Margherita Ligure.