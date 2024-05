Tennis Club Faenza. Esordio per i raccattapalle

In occasione del derby di Serie B2 maschile contro il Villa Carpena Forlì disputatosi sui campi del Tennis Club Faenza ha esordito il gruppo dei Ball Boys (i raccattapalle) organizzato all’interno della Scuola Tennis del circolo di via Medaglie d’Oro. Si tratta di una quindicina di giovanissimi che hanno deciso di vedere le partite ufficiali dei loro maestri "dentro al campo". "In Serie B2 la presenza dei raccattapalle è facoltativa, ma noi abbiamo deciso di organizzarli per far vedere ai nostri giovanissimi come i giocatori si comportano in campo – spiega Mattia Bandini, giocatore e allenatore del Tennis Club Faenza – La prima esperienza è stata positiva e proveremo a ripeterla ogni volta che la nostra squadra di B2 maschile gioca in casa". I Ball Boys faentini sono Angie Bentini, Denny Bentini, Liam Lanzoni, Carlotta Cova, Caterina Cova, Stefano Scotto di Gregorio, Manuel Montefiori, Ian Catallo, Lucrezia Vanni, Lorenzo Cornacchia, Riccardo Venturini, Giambattista Merlini, Diego Tarlazzi, Federico Montuschi e Sofia Muccinelli.