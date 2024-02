Tennis. Ct Firenze si riorganizza. Sara Mazzetti nuova ds

Novità nella Scuola Tennis dello storico Ct Firenze 1898, presieduto da Carlo Pennisi. La riorganizzazione è stata portata avanti su proposta della neo direttrice sportiva Sara Mazzetti e approvata dal Consiglio direttivo all’unanimità. L’obiettivo è quello di utilizzare meglio le competenze dei maestri e collaboratori già in forza da diversi anni al Circolo delle Cascine. Il coordinamento della scuola tennis e la responsabilità organizzativa dei corsi estivi e adulti è stato affidato a Riccardo Balzanti, maestro che da oltre 25 anni collabora con i biancorossi. Responsabile della scuola agonistica e referente tecnico anche della Sat è diventato Gaddo Guidotti, maestro che dopo anni di lavoro a Londra (dove aveva la sua Academy) è rientrato a Firenze. Michele Baroncelli, che già da qualche anno collabora con il Ct Firenze, andrà a dirigere il settore Sat; mentre Giovanni del Panta, da 15 anni presente sui campi delle Cascine, è il nuovo referente per le relazioni tra la scuola tennis e la Fitp. Infine Franco Rosiello ha ricevuto l’incarico di responsabile della scuola atletica, affiancato da valide collaboratrici.

"Ci auguriamo - afferma Sara Mazzetti - che questa riorganizzazione dia nuovi stimoli e buoni frutti. Siamo ai blocchi di partenza con i campionati a squadre che vedranno 26 team presenti tra Under, serie B2 femminile, serie C maschile, Serie D (dalla D1 alle D3 sia maschili che femminili) e le squadre Over". Infine Sara Mazzetti tiene a precisare: "La nostra soddisfazione è che sono gruppi formati al 90% da giocatori che sono anche soci".

Oltre alla Scuola tennis con circa 200 allievi tra Sat e agonistica e le varie squadre, il Circolo è attivo anche nell’organizzazione dei Tornei. Sui campi delle Cascine è da poco iniziato l’Open limitato 2.5 sia maschile che femminile; mentre nel periodo di Pasqua ci sarà il tradizionale Torneo Internazionale giovanile al quale hanno partecipato i migliori tennisti al mondo. La finalissima per Pasquetta".

Francesco Querusti