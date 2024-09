Tennis. Donati a Roma si ferma ai quarti

Ottimi risultati per la giovane tennista ravennate Gaia Donati che ha partecipato ai Campionati Italiani Under14, appena conclusi a Roma. Donati, allenata dalla madre, Monica Scartoni e seguita dal preparatore Andrea Sabbatani, infatti, ha raggiunto i quarti di finale nel torneo di singolare e le semifinali nel doppio. Dopo aver vinto con Montorsi (6-2, 2-6, 6-3), Federici (6-1, 6-2) e De Sal (3-6, 6-2, 6-1), Donati ha ceduto alla futura finalista Castracani per 6-2, 6-2. In doppio, invece, con Crystal Aratari, la ravennate è arrivata sino alle semifinali, perse 6-0, 6-1 contro le future vincitrici Nerelli-Casalino. Naturalmente soddisfatta, Gaia Donati, classe 2010: "Sono molto contenta – dice l’atleta, tesserata per il Circolo Tennis Giotto di Arezzo – del risultato che ho ottenuto quest’anno ai Campionati italiani. Tre partite al giorno a causa della pioggia ma sono riuscita a gestire bene le difficoltà e ad entrare tra le migliori otto d’Italia a livello Under14. Questo è stato un ottimo anno: sono passata ad una classifica 2.6 ma cerco di lavorare e migliorarmi sempre di più".

u.b.