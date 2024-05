Tennis. Faenza, gli uomini vincono in Emilia. Con un punto le donne muovono la classifica

Week end ricco di soddisfazioni per il Tennis Club Faenza. La squadra maschile di B2 ha conquistato la prima vittoria, imponendosi sui campi del Club La Meridiana di Casinalbo per 4-2. Vittorie per Edoardo Pompei su Federico Ottolini 6-2 7-6 (7-3) e per Giacomo Botticelli su Matteo Culcasi 6-4 6-4; sconfitte invece per Mattia Bandini contro Alessandro Dragoni 6-2 7-5 e per il serbo Matej Sabanov (al suo primo stop con la maglia faentina) contro Luca Parenti 6-2 7-5. A fare la differenza i doppi. Nessun problema per Edoardo Pompei e Giacomo Botticelli, che hanno regolato Culcasi e Guaitoli 6-3 6-0. Brividi invece per Matej Sabanov e Mattia Bandini, che hanno avuto la meglio su Parenti e Dragoni al super tiebreak 6-4 4-6 11-9. Dopo tre giornate il Tennis Club Faenza ha quattro punti in classifica, frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

Primo punto stagionale per il Tennis Club Faenza in B2 femminile (foto), grazie al pareggio casalingo per 2-2 contro il Ct Reggio Emilia. Bene anche il Padel. Nella partita secca dei playout, il Tennis Club Faenza Padel ha superato nel derby il Faenza Padel per 3-0, garantendosi la permanenza in Serie C. Le vittorie sono arrivate dalle coppie Andrea Ciani - Gabriele Tronconi (6-3; 6-3), Massimiliano Idà e Matias Branger 6-4 6-2, Marco Neri e Francesco Palmisano 6-0 6-2.