Tennis femminile serie B2. Faenza all’esordio contro Finale Ligure

La squadra femminile di serie B2 del Tennis Club Faenza si sta preparando per l’esordio in campionato di domenica 28. La formazione è composta da Alessia Ercolino (2.6), Sandy Mamini (2.8), Aurora Fabbri (2.8), giovane promessa del vivaio, Clara Sansoni (2.8), forlivese al primo nel circolo faentino, e Veronica Valgimigli (3.1). Il gruppo è orfano di Chiara Arcangeli, operata il 20 dicembre scorso al legamento crociato e al menisco del ginocchio destro e attualmente in fase di riabilitazione, ma non recuperabile per tempo visto che ritornerà a calcare i campi a fine estate. "Il ripescaggio ci ha tolto l’amaro in bocca della retrocessione dello scorso anno – dice Veronica Valgimigli - L’obiettivo resta la salvezza, considerato il livello alto delle squadre. Sicuramente daremo il massimo, come abbiamo sempre fatto". Il primo avversario, il 28 alle 10, sarà il Tc Finale Ligure.