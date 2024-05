Tennis In B2 femminile Prima battuta d’arresto per lo Junior Club Next Gen Troppo forte il Ct Firenze Il capitano Puntoni non fa drammi: "Cercheremo di riscattarci in casa del Genova"

E’ arrivata la prima, amara, sconfitta per le ragazze dello Junior Club Next Gen nel campionato a squadre di Serie B2 contro il Ct Firenze. Allo Junior Tennis di Marina di Carrara lo scontro al vertice fra i due team a punteggio pieno ha arriso per 3 a 1 al circolo fiorentino, sceso dalla categoria superiore e parso nettamente il più forte del girone. Nel primo match Martina Spigarelli (2.3) se l’è vista contro Lisa Piccinetti (2-5) che gioca veramente bene e “tira“ fortissimo ma la numero uno apuana è stata bella solida, non ha mai sbagliato una palla ed ha sempre allungato lo scambio riuscendo a vincere facile (6-3, 6-2).

Alla giovanissima Victoria Lanteri Monaco, invece, non ha lasciato scampo Matilde Gori, prossima a diventare 2.3 e reduce dalla vittoria di una tappa delle qualificazioni Bnl Italia. L’esperienza della rivale si è fatta sentire e la tredicenne ha perso con un doppio 6-1. La partita più importante della giornata, quella che faceva svoltare la sfida, l’hanno giocata Alessandra Simonelli e Krystyna Pochtovyk. L’italiana è partita benissimo andando prima 3-0 e poi 3-1 sul 40/15 ma l’ucraina, tennista professionista che partecipa a tornei internazionali, è stata brava a rimontare. Sul 4-4- è stato lottatissimo il game che poi ha portato il set alla giocatrice dell’Est, fra l’altro ex di turno. Nel secondo parziale la Simonelli ha accusato un calo andando sotto 5-2 ma si è ripresa risalendo sul 5-4 per poi perdere anche questo 6-4. Nel doppio la Spigarelli e Caterina Antonini hanno trovato dall’altra parte della rete la fortissima coppia Pochtovyk-Gori e la partita è finita 6-3, 6-4 con tanti punti "secchi" fatti dal Ct Firenze.

"Le nostre rivali hanno vinto meritamente – ha ammesso il capitano Alessio Puntoni –. Secondo me arriveranno prime. Noi a questo punto cercheremo di puntare al secondo posto a partire dalla prossima trasferta a Genova di stamani che a mio parere sarà difficilissima perché sono tutte giocatrici valide ed hanno anche un buon doppio". Oggi tornerà in campo anche la squadra maschile dello Junior Club Next Gen che ospiterà il Club La Meridiana di Modena, ultimo in classifica con 2 sole gare giocate come i marinelli che invece guidano il girone. La partita, comunque, andrà approcciata con grande attenzione perché gli avversari hanno due buoni giocatori e fin qui hanno sempre perso di misura.