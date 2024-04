Tennis. La coppa Davis al Baratoff per la gioia di soci e appassionati

Festa grande al Tennis Club Baratoff per la Coppa Davis conquistata da Jannik Sinner e compagni e ospitata al circolo visitato dal presidente regionale della Fit, Emiliano Guzzo: "Pesaro è una delle città marchigiane più importanti nel mondo del tennis – dice – perché è una delle poche che ha ospitato addirittura tre edizioni della Coppa Davis, nel 1997 e poi due volte nel 2016, quindi non ci poteva essere posto più giusto per il trofeo. Oltre ad avere un giocatore di grande talento come Luca Nardi che presto potrebbe giocare anche in Davis". Emozionato il presidente del Tc Baratoff, Ronni Murrone (foto): "Sono state giornate speciali, avere attorno tutti i nostri soci e simpatizzanti ci ha riempito di orgoglio".

Le Marche sono passate in quindici anni da 5.000 a 16.000 tesserati, numeri che raccontano la grande crescita del movimento, seconda federazione a livello nazionale. Mila Della Dora, assessore allo sport del Comune di Pesaro, dice: "Il circolo è un bel punto di riferimento per l’intera cittadinanza". Intervenuto alla serata anche il consigliere regionale Andrea Biancani: "Lo sport fa bene alla salute e possiamo dire anche che allunga la vita visto che qua gli ultra 80enni ancora giocano e sono in grande forma". Il trofeo dopo Pesaro continuerà il suo viaggio nelle Marche, a Macerata e a San Benedetto del Tronto, dove la Davis si disputò addirittura nel 1972.