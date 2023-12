Tennis. La cussina. Ravani sale in 2° categoria

Il progetto tennistico Cus Salvi, giunto all’inizio del suo terzo anno di lavoro, ha prodotto un’altra giocatrice di seconda categoria. Si tratta di Elena Ravani, giovane 2007 ancora under 16, che dopo una stagione molto brillante, ha potuto festeggiare la promozione alla ambitissima classifica di 2.8. Elena, nata in una famiglia di tennisti con papà Romano e mamma Barbara, è allenata dal maestro Ferdinando De Luca e dal preparatore atletico Davide Ghidoni.

È protagonista della prima squadra femminile del Cus-Salvi, partecipante al campionato nazionale serie C, oltre ad essere stata titolare fin dalla categoria Under 10 in tutte le formazioni giovanili, con in archivio il titolo regionale under 12 del 2019 ottenuto con la sua compagna di allenamento Martina Ronconi.