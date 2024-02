Tennis, La manifestazione riservata ai soci della sezione apuana dei veterani si è disputata sui campi del Tc “amici riviera“ Daniela Zanella conquista per il secondo anno il torneo intitolato al giovane Tommy

Daniela Zanella si è aggiudicata per il secondo anno consecutivo il torneo di tennis intitolato al giovane disabile Tommy riservato alle socie tenniste della Sezione “Bacchilega-Targioni“ dei Veterani dello sport. La Zanella ha battuto in finale per 2 a 0 (6-3, 6-1) Antonella Zuccaro dopo aver superato in semifinale Jessica Carletto (6-1, 6-1). La Zuccaro si era imposta, invece, su Paola Ferrari che poi ha vinto la finalina.

Il torneo, inserito nell’ambito del progetto “Sportinclusive“ ed approvato da Sport e Salute, ha avuto la collaborazione tecnica della direzione del Tc “Gli amici del tennis Riviera“ di Ronchi. Vi hanno partecipato in totale ben 23 tenniste. Questa seconda edizione è iniziata ad ottobre concludendosi nel 2024.

Le premiazioni sono state effettuate allo stesso Tennis Club con la presenza dell’Assessore allo Sport Roberto Acerbo, accompagnato dal Consigliere Comunale Lodovico Andreazzini (componente del direttivo sezionale), di quasi tutti i consiglieri della sezione Unvs.

Il segretario Giuseppe Milani nell’occasione ha consegnato quale intero ricavato della manifestazione un assegno di € 300 ai due presidenti dell’Associazione “Insieme per Tommy“ Isabella Galvani e Luca Tonozzi.