Tennis: la stagione inizierà a marzo. Campionati a squadre. Il Giotto con 200 atleti

AREZZO

Ben duecento atleti indosseranno i colori del Tennis Giotto nei campionati a squadre del 2024. L’inizio ufficiale della nuova stagione è fissato per il mese di marzo, ma il percorso di avvicinamento è stato arricchito da una giornata di raduno che ha trovato il proprio cuore nella presentazione ufficiale dei tennisti di tutte le età che andranno a costituire le ventotto formazioni che fanno parte del circolo aretino.

Il Tennis Giotto sarà infatti chiamato a mettersi alla prova tra campionati regionali e nazionali, campionati senior e under, campionati di tennis, padel e wheelchair tennis.

Il 2024 sarà un anno storico per il circolo che, per la prima volta in assoluto, militerà in contemporanea in ben due campionati di serie A2 con la prima squadra maschile che è reduce dalla finalissima dei playoff per la salita in A1 e con la prima squadra femminile che ha festeggiato la promozione dalla B1.

Entrambe queste formazioni dovranno attendere il mese di ottobre per scendere in campo e, di conseguenza, i riflettori della prima parte di stagione saranno orientati soprattutto verso la serie C dove il Tennis Giotto schiererà la sua seconda squadra maschile che rappresenterà anche un trampolino di lancio per alcune promesse cresciute nel settore giovanile.

A.L.