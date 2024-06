Tennis. L’Over 55 di Cervia alle final four

Il Circolo Tennis Cervia ha conquistato la final four del campionato italiano Over 55, che si terrà dal 14 al 16 giugno al Ct Parioli di Roma. La squadra romagnola, composta da Paolo Pambianco, Corrado Badalucco e Giovanni Farolfi si è imposta per 2-0 in casa sul Guizza Plus Center Padova, rimarcando una netta superiorità tecnica.

Intanto è arrivato alle finali il Trofeo di Primavera. torneo nazionale Under 12-14 maschile e femminile, svoltosi sui campi del CT Cervia.

Nell’Under 12 maschile, il ravennate Leonardo Satta del Ct Zavaglia ha perso in finale 6-1, 6-2 con Tiberio Giulio Speranza dello Junior Tennis Perugia.

Nell’Under 14 femminile la prima finalista è invece Angelica Bonetti (testa di serie numero 1).

La portacolori del Tennix Training Center Ravenna ha beneficiato in semifinale del forfait di Gloria Nucci. In finale si è poi qualificata anche Diamante Campana (Circolo Tennis Zavaglia) che in semifinale ha vinto il derby su Anna Foschini per 6-0, 6-2.