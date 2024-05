Tennis Nel campionato di Serie B2 maschile. Lo Junior Club Next Gen polverizza il Tc Pavia

La squadra maschile dello Junior Club Next Gen è tornata da Pavia col bottino pieno nella giornata inaugurale del campionato di Serie B2. Il club marinello si è imposto con un netto 5 a 1 sul TC Pavia aggiudicandosi tutti e quattro i singolari. Il match dello spagnolo Carlos Lopez Montagud contro Leonardo Malgaroli ha dispensato qualche difficoltà nel primo set ma dopo è scivolato via bene (7-5, 6-1). Davide Galoppini ha vinto l’incontro più complicato contro Biagio Gramaticopolo (6-4, 1-6, 6-1) mentre Jacopo Calvani non ha concesso nulla ad Andrea Lodigiani (6-0, 6-1). Nel match fra "vivaisti" Lorenzo Galeno ha avuto la meglio su Simone Mascardi (6-2, 6-2). Il doppio "forte" Montagud-Galoppini si è imposto facile (6-0, 6-2) su Re-Lodigiani mentre nel secondo doppio Calvani-Galeno hanno lottato ma perso contro Malgaroli-Gramaticopolo (6-3, 6-2).

"E’ andato tutto perfettamente e siamo tutti felici – hanno esternato i capitani Eduard Perndreka e Matteo Evani –. La partita iniziamo a viverla dal sabato. Ci troviamo tutti a cena e dopo noi capitani diciamo la formazione ai ragazzi e facciamo parlare ogni singolo componente. La promessa che ci siamo fatti e dare tutto in campo e fuori ed è stata mantenuta. Tutti hanno lottato mostrando un grande atteggiamento ed aiutandosi a vicenda. Carlos partiva in vantaggio ma un piccolo infortunio lo ha costretto a giocare col dolore e lo ha fatto sia nel singolare che nel doppio mostrando grande attaccamento. Davide si è conformato il nostro leader prendendosi col cuore una gara non scontata. Jacopo ha semplificato tutto dall’inizio alla fine. Se per i primi tre singolari abbiamo dei posti fissi quello del vivaio verrà conteso di volta perché abbiamo ragazzi tutti vicini per valore. Stavolta la scelta è ricaduta su Lorenzo che ha fatto vedere i suoi miglioramenti contro un rivale più esperto e più grande di lui".

Domani esordio casalingo contro il Circolo del Castellazzo di Parma.

Gianluca Bondielli