Tennis Nel torneo di Terza Categoria. L’Accademia trionfa con Pavel Paita. Battuto De Marzi

E’ il giovane tennista Pavel Paita (nella foto, al centro), il vincitore del torneo di terza categoria organizzato dagli Amici del tennis riviera. Oltre cinquanta i ragazzi provenienti oltre che dalla Toscana anche dalla Liguria, scesi nel rettangolo di terra rossa di Marina di Massa. A contendersi la finale sono stati il sedicenne portacolori dell’Accademia tennis apuano di viale della Repubblica e Leone De Marzi, pari età del circolo tennis Etruria di Prato. A spuntarla dopo due ore di battaglia che ha entusiasmato il pubblico presente, è stato Paita con il risultato di 6/4 7/5. Soddisfatto sia per il risultato ottenuto dal suo atleta, che per la riuscita della manifestazione, il presidente dell’accademia Luca Tonozzi.

Prosegue invece la prima edizione del “Memorial Mauro Balloni“, il torneo di tennis di doppio organizzato dal duo Ardesi-Morelli della sezione massese “Bacchilega Targioni“, intitolato allo storico ex presidente scomparso nel gennaio scorso. In corso anche i tornei di doppio misto e singolare femminile, mentre a partire da giugno riprendono i corsi per bambini e ragazzi con i maestri federali Marco Faraoni, Valentina Murgo, l’istruttore di primo grado Raffaele Landucci e la preparatrice Isabella Galvani.

Stefano Guidoni