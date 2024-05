Tennis over 50. Successo del circolo cingolano nel torneo Marche-Umbria

Con i suoi "moschettieri della racchetta", il Tennis Club Cingoli ha vinto per il terzo anno consecutivo la competizione interregionale Marche-Umbria, categoria Over 50. Euforici il presidente del circolo Alessandro Oncini e i componenti della squadra (nella foto) che ha per capitano Mauro Vittori e giocatori Mauro Giovagnoni, Sergio Ottobri, David Pollonara. Del gruppo fa parte anche Ivan Corinaldi. Il club cingolano ha concluso il torneo all’insegna dell’imbattibilità.

Alle affermazioni con cui la squadra ha terminato il girone, sono seguite quelle ottenute nella semifinale disputata contro il Team Senigallia: Giovagnoni-Montanari 6-3, 6-2 e Ottobri-Fulvi 6-0, 7-5. Quindi la fase finale: previsti due incontri singoli, effettati in casa ospitando i rivali del prestigioso Circolo Baratoff di Pesaro. Sfruttando il fattore-velocità del campo, i punteggi dei successi sono stati identici: Giovagnoni si è imposto su Pratelli 6-2, 6-3, Ottobri ha regolato Nardi 6-2, 6-3. Per il tennis Club Cingoli l’attuale periodo è molto gratificante in chiave agonistica, ma anche con l’incremento dell’organico sociale e l’ottimo andamento delle frequenze alla Scuola tennis in intensa e costante attività nell’impianto di via Cerquatti.

Gianfilippo Centanni