Tennis. Pecci vince l’Itf Mens’s Future a Cervia

Alessandro Pecci ha vinto la prima edizione del torneo Itf Men’s Future organizzato dalla Polisportiva 2000 Cervia (15.000 dollari di montepremi), il trofeo "Città di Cervia". Il riccionese ha battuto in una finale molto combattuta Peter Buldorini per 7-5, 4-6, 6-3 in due ore e 43 minuti. Davanti ad una bella cornice di pubblico il romagnolo ha concluso una settimana magnifica, conquistando il suo primo titolo Itf, 15 punti per la classifica mondiale ed il suo best ranking. Nel doppio ha vinto la coppia formata dal forlivese Jacopo Bilardo e da ligure Gianluca Cadenasso, anche se la finale non si è giocata, a causa dei problemi fisici del giapponese Rei Sakamoto che faceva coppia con il ravennate Federico Bondioli. La prima edizione del trofeo Città di Cervia è stata un successo e per il prossimo anno si parla già di un incremento del torneo al gradino superiore di 25.000 dollari.