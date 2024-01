Tennis. Pietro Tombari e Sofia Foggia vincono ’Fiordiprimi’. Il torneo coi migliori Under 14 si è giocato a Massa

Sono Pietro Tombari e Sofia Foggia i vincitori del trofeo "Fiordiprimi", torneo nazionale categoria Under 14 andato in scena nello scorso fine settimana con la formula Rodeo weekend sui campi del Circolo Tennis Massa Lombarda. Tombari ha rispettato il ruolo di favorito nel tabellone maschile (40 iscritti), mostrando una netta superiorità sugli avversari. Il giocatore del Tennis Club Riccione (classifica 3.3) si è imposto in finale per 4-2 4-1 in finale su Andrea Picariello (3.5, Cus Ferrara), seconda testa di serie del torneo. In ambito femminile (19 partecipanti) è stata protagonista di una cavalcata inarrestabile l’11enne Sofia Foggia: la portacolori del Club La Meridiana Modena, ha fatto percorso netto fino ai quarti dove ha eliminato per 4-2 5-3 Eliza Andra Deaconu (3.4, Max Tennis Time), prima testa di serie, in semifinale ha sconfitto 4-0 4-1 Angie Bentini (Tc Faenza), numero 4 del seeding, e con lo stesso punteggio Gioia Angeli (3.4, Tc Riccione) in finale, a cui il giudice arbitro Roberto Montesi aveva attribuito la seconda testa di serie (nelle foto vincitori e finalisti).