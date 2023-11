Tennis. Poker per la Giara: tutti sul podio

La Giara Assicurazioni ha fatto poker: nello scorso weekend, infatti, ben quattro sono stati i piazzamenti da podio conquistati dagli atleti del Tennistavolo Ferrara nei tornei regionali di Zurco e di San Felice sul Panaro, validi come prove di qualificazione ai campionati italiani di quarta, quinta e sesta categoria. È mancata solo la “ciliegina” della vittoria, ma la doppia spedizione estense è stata da applausi: secondo posto di Lorenzo Blasi nel singolare di quinta categoria, semifinale per Maurizio Buzzone e Andrea D’Amore nel singolare di quarta e per Filippo Pagliarini nella prova di sesta, senza dimenticare i quarti di finale colti da Pietro Andreoli e Luca Antonucci (nella quarta categoria) e da Massimo Scalorbi (nella sesta). Nota di merito soprattutto per il giovane Lorenzo Blasi, ottimo “argento” nella quinta categoria in un qualificato tabellone da 67 giocatori. L’under 19 ferrarese, dopo avere chiuso al secondo posto il suo girone di prima fase, ha inanellato quattro vittorie consecutive nel tabellone a eliminazione diretta sconfiggendo avversari tutti di classifica superiore (in particolare, il bolognese Giordani, testa di serie numero 4 del torneo), prima di cedere in finale all’esperto parmense Rossi (1-3). Sempre nel singolare di quinta categoria, Bianchetti non ha superato il girone iniziale. Nel prossimo fine settimana torneranno i campionati a squadre, mentre Pietro Andreoli, con la selezione dell’Emilia-Romagna, parteciperà al Trofeo Transalpino, importante rassegna giovanile internazionale a San Marino.