Tennis. Rodeo di Primavera. Oggi a Russi la finale

Il Rodeo di Primavera, torneo nazionale di singolare maschile per giocatori fino a classifica massima di 3.4 con la formula Rodeo weekend, ha avviato la lunga stagione organizzativa del Russi Sporting Club. Sono 25 gli iscritti alla competizione, che si conclude oggi sui campi in terra di Largo Bersaglieri. In particolare guidano le fila i 3.4 Valentino Salami (Ct Suzanne Lenglen 2 Fusignano), Lorenzo Marchioni (Country Club Bologna), Nicola Ravera (Tc Parckin Cesenatico), Enrico Pedrazzoli (Carpi Sport) e i "padroni di casa" Andrea Melandri e Giacomo Gordini. Tra i portacolori del circolo anche Riccardo Banzola (3.5).