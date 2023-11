Tennis serie a1. Ct Massa Lombarda, contro Firenze arriva la prima vittoria in campionato

Prima vittoria in campionato per il Circolo Tennis Massa Lombarda. Dopo due pareggi interni (con Tc Rungg Sudtirol all’esordio e Tc Sinalunga) la squadra romagnola supera 4-2 il Match Ball Firenze, prendendosi la rivincita per la sconfitta con lo stesso punteggio dell’andata e scavalcando in classifica proprio la compagine toscana. Per la formazione capitanata da Michele Montalbini in singolare sono andati a segno il cesenaticense Francesco Forti (foto), che ha lasciato cinque game a Daniele Capecchi, e Lorenzo Rottoli, che ha avuto via libera sul 3-1 in suo favore per il ritiro di Lorenzo Sciahbasi per il riacutizzarsi di un precedente infortunio. Giulio Zeppieri, al debutto stagionale con i colori del Ct Massa Lombarda dopo gli impegni nel circuito internazionale, ha ceduto alla distanza in tre set a Gianmarco Ferrari, mentre Marco Cinotti è stato battuto da Andrea Meduri (come già in terra fiorentina) così da chiudere i match individuali sul 2-2. A far pendere la bilancia dalla parte dei padroni di casa sono stati dunque i doppi, dove al termine di due confronti sul filo dell’equilibrio le coppie Zeppieri-Rottoli e Forti-De Bernardis si sono imposte di misura su Ferrari-Capecchi e Padovani-Meduri. "E’ arrivato il primo successo, fondamentale sia per il morale che per la classifica", commenta Nicola Gualanduzzi, vice capitano del Ct Massa Lombarda. Classifica: Sinalunga 10; Tc Rungg 8; Massa Lombarda 5; Firenze 4.