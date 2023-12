Tennis serie a1. Ct Massa Lombarda, vittoria (e salvezza) contro Siracusa

Il Circolo Tennis Massa Lombarda conquista la salvezza in serie A1, vincendo 5-1 in casa con il Match Ball Siracusa. Davanti al pubblico delle grandi occasioni (compresa una tifosa speciale come Sara Errani), la formazione guidata da capitan Michele Montalbini e dal vice Nicola Gualanduzzi è partita di slancio grazie al netto successo del cesenaticense Francesco Forti, che ha concesso tre game ad Antonio Massara, e alla vittoria di Lorenzo Rottoli, capace di riscattare la sconfitta di sette giorni prima nell’isola, regolando in due set Antonio Caruso. Il terzo punto per i padroni di casa è arrivato da Giulio Zeppieri, che nel confronto fra i numeri uno dei due team ha superato il portoghese Pedro Sousa, in grado di reggere il ritmo del mancino solo nel primo parziale.

Per i siciliani ha accorciato le distanze Alessandro Ingarao con l’affermazione su Marco Cinotti. A firmare il punto determinante per la salvezza è stata poi la coppia Forti-Zeppieri, che non ha lasciato scampo a Massara-Sousa, inducendo il duo Caruso-Ingarao (con la retrocessione ormai certificata) a ritirarsi dopo aver perso il primo set con Alessio De Bernardis e Rottoli. "Abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati – afferma il presidente Giorgio Errani – . anche se abbiamo corso qualche rischio e dovuto soffrire sino alla fine. Però credo che per una realtà come la nostra già il confermarsi in A1 sia come vincere lo scudetto".