Tennis serie C, confermato Capozucca alla presidenza. Civitanova insegue il pass per la fase nazionale Ivano Capozucca riconfermato presidente del circolo tennis Civitanova con nuovo consiglio. Obiettivi: migliorare struttura e gestione economica. Squadra serie C in corsa per fase nazionale. Scuola Sat con 120 iscritti in crescita.