Tennis Sui campi di Cervia al via il torneo Itf Men’s Future. Federico Gaio l’uomo da battere

Partirà domani sui campi della Polisportiva 2000 Cervia il torneo Itf Men’s Future che sarà anche la prima edizione del ‘Città di Cervia’. Tanti sono i nomi famosi nel tabellone che si daranno battaglia fino a domenica 26. Come Junior Reserved ci sarà il giapponese Rei Sakamoto, vincitore quest’anno degli Australian Open Juniores, con lui anche Carlo Alberto Caniato, allievo dell’Accademia del Villa Carpena e portacolori del Ct Zavaglia, e Gabriele Vulpitta. Al momento il main-draw è capeggiato dal faentino Federico Gaio, n.254 del ranking mondiale, ma ex n.124 come best ranking nel 2020. A seguire il cesenaticense Francesco Forti, al debutto stagionale dopo un problema fisico, Lorenzo Rottoli (Ct Massa Lombarda), Tommaso Compagnucci, il russo Andrey Chepelev, Federico Arnaboldi, Luca Castagnola e Giuseppe La Vela. In tabellone anche il riccionese Alessandro Pecci e, molto probabilmente, il cervese Daniel Bagnolini ed il ravennate Federico Bondioli che dovrebbero rientrare con la loro classifica. Molto soddisfatto per questo importante torneo organizzato sui campi cervesi è il presidente del Comitato Regionale della Fitp, Gilberto Fantini "Devo ringraziare Cervia – afferma il dirigente - una città aperta come poche allo sport, in particolare con una sensibilità speciale verso il tennis.

La Polisportiva 2000 Cervia sta cercando di alzare la qualità del tennis giocato e per noi come federazione è un motivo di orgoglio poter contare su un circolo come questo che ha grandi ambizioni e sta ottenendo ottimi risultati. La nostra è la regione con più eventi nel panorama professionistico italiano e la Polisportiva 2000 Cervia si sta affacciando a questa grande kermesse, toccando con mano l’importanza di organizzare eventi internazionali. Sono sicuro che sarà una crescita per tutti, per i soci, i bambini, i tecnici ed i giocatori del club".