Tennis tavolo. Academy di Biassono, trasferta in Svezia e Austria. Mattia Somaini conquista la medaglia di bronzo

Ancora in giro per l’Europa. A gareggiare con le squadre più forti. La “filosofia“ di Lidia Rodichkina, allenatrice e cofondatrice del Milano Table Tennis Academy, società costituita il 6 luglio 2020 a Biassono, è questa. "I veri atleti - sottolinea - si creano così". Il club brianzolo nei giorni scorsi ha preso parte al Safir International Tournament, in Svezia. Gabriele Nino e Andrea Pettazzoni sono riusciti a superare i propri gironi. Meglio è andata al Raiffeisen Youth Championhips, svoltosi recentemente a Linz in Austria. Alla competizione hanno partecipato atleti di 16 nazioni. Nella categoria Under 11, Mattia Somaini, tennista del Milano Tennis Table Academy, ha vinto la medaglia di bronzo in coppia con Giacomo Ponzi dell’Us. Villa Romano. Nella stessa categoria anche la squadra femminile ha ottenuto il terzo posto con Victoria Tamini, esponente del MTTA, insieme a Serena Rossati della società Regaldi di Novara. Ma pure la compagine Under 15, pur non avendo ottenuto medaglie, ha archiviato positivamente questa avventura in Austria. Leonardo Candida e Giacomo Forno si sono arresi solo al termine di sfide tiratissime con formazioni ceche e austriache. Alla fine, si sono piazzati in nona posizione su 45 squadre. In questo fine settimana Mattia Somaini gareggerà in Romania. Achille Puleo e Gabriele Mino, cercheranno di mettersi in evidenza alla Coppa delle Regioni a Molfetta.

Gianni Gresio