Tennis Tavolo. Carlotta Ragazzini argento a Giza

Carlotta Ragazzini ha vinto la medaglia d’argento all’Egypt Para Open nella classe 3, evento in corso in Egitto a Giza, e prima gara per la nazionale italiana in vista delle Paralimpiadi di Parigi. In palio non c’erano pass olimpici ma importanti punti per il ranking internazionale e nonostante il secondo posto conquistato, alla faentina resta un po’ di rammarico per aver lasciato punti per strada, che le hanno con tutta probabilità fatto perdere qualche posizione. Nella fase a gironi del torneo di classe 3, Ragazzini ha prevalso per 3-1 (7-11, 16-14, 11-4, 11-6) sull’indiana Sonalben Manubhai Patel e per 3-2 (11-7, 6-11, 11-6, 8-11, 12-10) sulla turca Hatice Duman, conquistando il primo posto nel raggruppamento. In semifinale ha battuto con un netto 3-0 (11-9, 11-9, 11-9) la turca Nergiz Altintas poi in finale ha perso 0-3 (8-11, 8-11, 7-11) con l’indiana Sonalben Manubhai Patel, già sconfitta nella fase di qualificazione, che con questa vittoria entra pure lei in corsa per un pass per Parigi. Incredibile la prestazione di questa atleta che ha ribaltato ogni pronostico, togliendo punti alle avversarie più accreditate in lizza da mesi per i Giochi e candidandosi pure lei a questo importante traguardo. Oggi e domani la Ragazzini sarà impegnata nel doppio insieme alla coreana Gyu Lee Mi e anche in questa gara dovrebbe arrivare una medaglia.