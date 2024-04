Tennis tavolo paralimpico. Carlotta, continua il magic moment. Dopo Parigi il tricolore a squadre

Continua la settimana d’oro di Carlotta Ragazzini. Dopo aver conquistato la qualificazione alle Paralimpiadi di Parigi, la faentina ha vinto per il terzo anno consecutivo il campionato italiano a squadre di tennis tavolo di serie A1 nella classe 1-5 (quelle in carrozzina) con la sua società Lo Sport è Vita Onlus di Montecatone e il titolo individuale nella classe 3, battendo in finale l’esperta Michela Brunelli. Una finale molto combattuta, nella quale la 22enne di Reda è stata lucida fino alla fine. Nella gara a squadre invece il team imolese ha battuto in finale per 3-1 gli eterni rivali della Fondazione Bentegodi di Verona, proprio come era accaduto nella scorsa edizione. Nel primo singolare la Ragazzini, dopo un primo set dominato, è stata impegnata nei tre successivi da Alessandro Giardini e ha prevalso per 3-1 (11-3, 11-13, 15-13, 14-12), mentre nel secondo, il veronese Federico Crosara ha raggiunto la parità, superando per 3-0 (11-9, 11-9, 11-0) Davide Scazzieri. Nel doppio Giada Rossi e Scazzieri hanno rimontato da 0-2, per avere la meglio alla "bella" (9-11, 6-11, 11-9, 11-9, 11-7) su Giardini e Crosar, vincendo 3-2. Scazzieri ha poi chiuso i conti, imponendosi per 3-0 (11-6, 11-6, 12-10) su Giardini. In semifinale Lo Sport è Vita aveva vinto 3-0 a tavolino, essendo il Tennistavolo Olimpicus in formazione incompleta e non avendo così potuto gareggiare.